Eben noch ein harmloser Bach und im nächsten Moment ein reißender Fluss: In den kommenden Tagen werden Regen und Tauwasser die Flüsse vor allem in den südlichen Landesteilen von Baden-Württemberg belasten. Aber auch die Pegelstände am Rhein steigen so hoch wie lange nicht mehr.

Regen und Tauwetter werden in den kommenden Tagen für ein Ansteigen der Pegelstände in den Bächen und Flüssen des Landes sorgen. Die Hochwasservorhersagezentrale der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe rechnet mit Hochwasser in der südlichen Landeshälfte.

Vor allem betroffen sind Flüsse mit Einzugsgebiet im Schwarzwald, der Schwäbischen Alb sowie in Oberschwaben und im Allgäu.

„Die Flüsse in unserer Region werden wohl nicht so stark betroffen sein“, sagt die Hydrologin Ute Badde von der LUBW.