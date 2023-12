Hochwasserlage angespannt – Schluss mit Regen am Wochenende

Schiffe auf dem Rhein stehen wegen Hochwasser in Baden-Württemberg still. Nächtlicher Regen lässt die Pegelstände vieler Gewässer weiter ansteigen. Die Lage ist angespannt.

Die Hochwasserlage bleibt in Teilen Baden-Württembergs weiterhin angespannt. Der erhebliche Niederschlag in der Nacht zum Mittwoch hatte einige Pegelstände ansteigen lassen, wie ein Sprecher der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) erklärte.

Das Hochwasser begrenze sich demnach vorwiegend auf den südlichen Bereich des Bundeslandes. Betroffen sind unter anderem die Flüsse im Schwarzwald, mehrere Donauzuflüsse und der Oberrhein.

Oberrhein erwartet Pegelstand von 8,30 Metern

Größere Schäden seien bislang nicht bekannt, hieß es. Dass mal Kreisstraßen gesperrt werden, könne vorkommen, mehr sei aber vorerst nicht zu erwarten. Bemerkenswert sei der Pegelstand des Bodensees, der für diese Jahreszeit ungewöhnlich hoch sei.

Auf dem Rhein steht auch noch am Mittwoch die Schifffahrt vorerst still. Der für den Oberrhein vorhergesagte Pegel von 8,30 Metern sei für das Dammsystem aber noch kein Problem, erklärte der Sprecher weiter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete am Donnerstag noch leichten Regen. Auch am Freitag soll es bei Höchstwerten von zwei bis acht Grad vereinzelt zu Schauern kommen. Am Samstag ist dann vorerst Schluss mit Regen: Der DWD sagte zunehmend heiteres Wetter voraus.