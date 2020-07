Hohe Ozonwerte in Baden-Württemberg

Der bisher heißeste Tag des Jahres im Südwesten bringt hohe Ozonwerte mit sich: Wie die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mitteilte, wurden am Freitagnachmittag (14.00 Uhr) erstmals in diesem Sommer an drei Stationen Werte über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen: in Baden-Baden (203), Neuenburg am Rhein/Kreis Breisgau-Hochschwarzwald (195) und in Kehl/Ortenaukreis (181).

Bei mehr als 180 Mikrogramm wird ozonempfindlichen Menschen wie Kindern, Älteren und Asthmatikern empfohlen, ungewohnte körperliche Anstrengungen und besondere sportliche Ausdauerleistungen im Freien zu vermeiden. Bei mehr als 240 Mikrogramm pro Kubikmeter wird Ozon-Alarm ausgerufen. Dann gilt die Empfehlung, sich zu schonen, für alle Bevölkerungsgruppen. Das Reizgas Ozon ruft entzündliche Prozesse im Lungengewebe hervor.