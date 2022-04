Hohenlohekreis hat höchste Dichte an privaten Autoa

Auf dem Land ist die Dichte privater Pkw höher als in den Städten. Aktuelle Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigen die Spitzenreiter und Schlusslichter in Baden-Württemberg.

Verkehr in Baden-Württemberg

Die höchste Dichte an privaten Autos in Baden-Württemberg hat der Hohenlohekreis zu verzeichnen. Auf 1000 Einwohner entfallen hier 631 Autos privater Halter, wie aus aktuellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Es folgen der Main-Tauber-Kreis mit einer Dichte von 628 Privat-Pkw je 1000 Einwohner und der Zollernalbkreis (624).

Überschaubarer ist die Dichte hingegen in den Städten. Am wenigsten private Pkw entfallen in Baden-Württemberg auf Heidelberg (319), gefolgt von Freiburg im Breisgau (341) und Stuttgart (358).

Insgesamt entfallen auf je 1000 Einwohner Baden-Württembergs 543 private Autos. Etwas höher als der Bundesdurchschnitt (521). Spitzenreiter der Bundesländer ist das Saarland mit 608 privaten Pkw je 1000 Einwohner. Schlusslicht ist Berlin, wo die Dichte bei 293 liegt.