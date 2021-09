Umweltschutz

Hohes Interesse an Naturprojekten für Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg

Das Interesse von Kindern und Jugendlichen an Natur- und Umweltprojekten steigt in Baden-Württemberg immer mehr an. Oft gibt es mehr Nachfrage als Helfer zur Verfügung stehen, stellen Umweltverbände fest.