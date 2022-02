Am Montag

Horb am Neckar: K 4761 ist nach Umkippen eines Lkws vollgesperrt

Nachdem ein Sattelzug am Montagmorgen umgekippt auf der K 4761 bei Horb am Neckar umgekippt ist, dauern die Räumungsarbeiten bis in den Mittag an. Die Straße ist derzeit noch vollgesperrt.