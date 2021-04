Wer Hühner im eigenen Garten halten will, hat viele Fragen. BNN-Autor Ulrich Coenen schreibt nicht nur über Hühner, sondern ist seit einem Jahrzehnt auch Geflügelzüchter. Hier schildert er seine Erfahrungen.

Eine Sache war von Anfang an klar: Industriehybriden wollte die Familie Coenen-Fedders auf keinen Fall. Also haben wir vor zehn Jahren wochenlang Fachbücher gewälzt und im Internet recherchiert, welche der alten Bauernrassen am besten zu uns passt. Die Entscheidung für die Deutschen Sperber fiel ziemlich schnell. Einfach zu bekommen, sind solche Vögel aber nicht.

Über die Homepage des „Erhaltungszuchtvereins der Deutschen Sperberhuhnes“ erhielten wir im Herbst 2011 die Adresse eines Züchters in unserer Nähe. Der versprach uns fünf Tiere nach der nächsten Brut im Frühjahr 2012.

Die Zeit des Wartens haben wir für die Suche nach einem Hühnerstall genutzt. Kleine Modelle aus Holz für ein halbes Dutzend Tiere gibt es im Onlinehandel ab etwa 200 Euro. Wenn die Hühner über Tag freien Auslauf im Garten haben, reicht ein Modell mit knapp zwei Quadratmetern Grundfläche zunächst aus.