Hugo Boss baut seinen Online-Handel weiter aus

Der Modehändler Hugo Boss setzt seine Online-Expansion fort. So hat der Konzern seinen Internetshop in zwölf weiteren Märkten ausgerollt. Dazu zählen unter anderem in Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie das Unternehmen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Metzingen mitteilte.

Dabei bekräftigte Hugo Boss sein Ziel, den Online-Umsatz bis 2022 auf mehr als 400 Millionen Euro zu steigern und im laufenden Jahr die Marke von 300 Millionen Euro zu knacken. Im vergangenen Jahr lagen die Erlöse aus dem E-Commerce bei 221 Millionen Euro.

Wie andere Unternehmen aus der Konsumbranche hat Hugo Boss sein Onlinegeschäft im vergangenen Jahr im Zuge der Corona-Pandemie deutlich ausgebaut. Allerdings ist es im Vergleich zum Gesamtumsatz noch recht überschaubar. 2020 lag der Anteil bei rund elf Prozent, was jedoch im Vergleich zum Jahr zuvor mehr als doppelt soviel war.