Der Hype um Fußball-Managerspiele: „20 Mal am Tag schaue ich in die App“

Online-Managerspiele wie „Comunio“ oder „Kickbase“ stehen zum Start der Fußball-Bundesliga hoch im Kurs. Ein Nutzer aus Bruchsal erklärt, auf welchen Spieler er in dieser Saison besonders setzt.

Wer glaubt, dass Fußballspieler in der realen Welt mehr und mehr zur Ware werden, sollte sich mal ein Managerspiel anschauen. Verkaufen, kaufen, halten, verkaufen - vor dem Bundesliga-Start an diesem Freitag geht es in diesen Spielen hektischer zu als auf der Frankfurter Börse.

Das Prinzip ist aber simpler als ein Aktienkurs: Nutzer erhalten ein Budget und können sich virtuell ihre Mannschaft zusammenstellen.

Dann kommen die wichtigen Fragen: Teilt man sich sein Budget ein und kauft sich eine ausgewogene Startelf? Oder möchte man Superstars wie Robert Lewandowski für sich stürmen lassen? Dann bleibt nur noch wenig Geld für weitere Spieler.