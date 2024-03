Die Identität der toten Frau, die am Donnerstag in Hockenheim von einem Spaziergänger am Rheindamm gefunden worden ist, ist geklärt worden. Es soll sich um eine 27-jährige Frau handeln, die zuvor als vermisst gemeldet wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Ermittler gehen weiterhin davon aus, dass die Frau durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode kam. Seit wann die 27-Jährige vermisst wurde, konnte die Polizei nicht sagen.

Die getötete Frau und ihre Tochter waren vergangene Woche vermisst gemeldet worden

Zuletzt soll sie mit ihrer Mutter sowie ihrer fünf Wochen alten Tochter unterwegs gewesen sein. Beide waren noch am Montagabend verschwunden und wurden von der Polizei gesucht. Die Mutter gelte als wichtigste Zeugin, sowohl bezüglich des Todes der Frau als auch bei der Suche nach der Tochter der Toten, sagte ein Polizeisprecher.

Zeugenhinweise werden über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.