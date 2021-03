In Baden-Württemberg werden positive Corona-Proben auf Mutationen untersucht. Forscher haben herausgefunden, dass sich im Raum Heidelberg eine lokale Variante ausbreitet, die sogar schon stärker vertreten ist als die „britische“ Mutante B.1.1.7.

Im hell erleuchteten Laborraum rauscht die Lüftung. Der große Pipettierroboter ist gerade untätig, dafür flackern auf mehreren Monitoren Zahlen und farbige Diagramme. Auf das weiße Gehäuse einer Hightech-Maschine hat jemand ein Foto aus der US-Serie „Spartacus“ geklebt.

Irgendwie passt es zu dem, was die Forscher im Sequenzierzentrum des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) am Rand von Heidelberg tun. So wie Spartakus einst die Sklaven zum Aufstand gegen das mächtige Rom angeführt hat, haben die Genforscher des EMBL einem bislang unbesiegbaren Feind den Kampf angesagt – den Corona-Mutanten.

Noch bis vor einigen Monaten waren sie vielen eher als unheimliche Gestalten aus Horror- und Superhelden-Filmen ein Begriff. In der Realität sind Mutanten sehr klein, doch die britische und andere Varianten haben ein großes Potenzial, das Erscheinungsbild der Pandemie zu verändern.