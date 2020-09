Trockenheit belastet Grundwasserspeicher

Im Südwesten wird das Wasser knapp

Seit drei Jahren hat es im Südwesten deutlich zu wenig geregnet. Auch die kommenden zwei Wochen ist kein Regen in Aussicht. Niedrige Wasserstände in den Flüssen und ein niedriger Grundwasserstand sind die Folgen. Was kann noch passieren?