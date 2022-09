1,5 Prozent in Baden-Württemberg

Immer mehr Menschen wegen Kopfschmerzen krankgeschrieben

Jeder Mensch hat in seinem Leben irgendwann einmal mit Kopfschmerzen zu tun. Es dröhnt dann im Hinterkopf, es zieht in der Stirn, es sticht in den Schläfen. Und immer häufiger schmerzt es sogar so stark, dass ein Betroffener oder eine Kranke nicht arbeiten kann.