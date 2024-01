Immer weniger niedergelassene Tierärzte im Südwesten

Eine neue Statistik der deutschen Tierärzteschaft zeigt, dass die Anzahl der Tierärzte in Baden-Württemberg – vor allem auf dem Land – zurückgeht.

Die Zahl niedergelassener Tierärzte geht in Baden-Württemberg zurück. Das zeigen Statistiken der deutschen Tierärzteschaft, wie im Januar das Landwirtschaftsministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU mitteilte. Demnach verringerte sich die Zahl der niedergelassenen Tiermedizinerinnen und Tiermediziner zwischen 2010 und 2022 um knapp elf Prozent. Vor allem bei der Betreuung von Nutztieren werde es daher in den nächsten Jahren große Veränderungen geben, wie es weiter hieß. Tierärzte müssten künftig einen größeren Radius abdecken. Außerdem werde die Spezialisierung zunehmen.

Präsidentin der Tierärztekammer: Es wird immer schwieriger, frei werdende Stellen zu besetzen

„Es gibt derzeit noch genug Tierärztinnen und Tierärzte, aber es wird immer schwieriger, frei werdende Stellen zu besetzen, sagte dazu Heidi Kübler, Präsidentin der baden-württembergischen Landestierärztekammer. „Man findet keine Nachfolger, vor allem im ländlichen Bereich.“ Die Gründe glichen dabei denen, die für den zunehmenden Mangel an Hausärzten verantwortlich seien: Unter anderem scheuten Tiermediziner das Risiko, sich selbstständig zu machen und bevorzugten Teilzeit.