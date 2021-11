Die Nachfrage ist mancherorts größer als das Angebot. So häuften sich zuletzt Berichte von Menschen, die bei Impfaktionen zunächst leer ausgingen. Auch bei den Ärzten spitze sich die Lage in einzelnen Regionen zu, teilte ein Sprecher des Hausärzteverbands auf Anfrage mit. Was den Ärzten zusätzlich zu schaffen macht, ist der weiter hohe Aufwand für die Impfungen und die Dokumentation. Da es für Corona-Impfstoffe noch keine Fertigspritzen gibt, muss jede Impfdosis einzeln aufgezogen werden. Die Impfstoff-Lieferungen für die Praxen waren zudem bislang nur alle zwei Wochen möglich, was die Planung erschwerte.