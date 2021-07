Impfung nach Corona-Infektion: Was Genesene wissen müssen

Ja, wenn sie sich angesichts der Ausbreitung der hochansteckenden Virusvarianten wie Gamma und Delta schützen wollen. Nach aktuellen Erkenntnissen hält die Schutzwirkung nach einer Sars-CoV-2-Infektion mindestens sechs bis zehn Monate an. Das Risiko einer erneuten Infektion steigt jedoch mit zunehmendem Abstand an. Als es noch nicht genügend Impfstoffe in Deutschland gab, riet die Stiko vor einer Immunisierung von Genesenen ab. In der 8. Aktualisierung ihrer Empfehlung Anfang Juli gab sie dann grünes Licht, die Genesenen zu impfen.