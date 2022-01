39 Volltreffer

In Baden-Württemberg wohnen die meisten Lotto-Glückspilze

Auf der Suche nach dem Glück im Spiel setzen Menschen in Baden-Württemberg jährlich mehr als eine Milliarde Euro beim Lotto ein. Viele gehen leer aus, andere haben mehr Glück. Im vergangenen Jahr sogar so viele im Südwesten wie nie zuvor in Euro-Jahren.