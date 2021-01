Ein Fußgänger ist am Sonntagabend gegen 18.25 Uhr an der Kreuzung Goethestraße, Ecke Westliche Karl-Friedrich-Straße über einen Opel spaziert, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim. Ein Schaden von rund 2 000 Euro ist die Bilanz des Spaziergangs über den Pkw. Die 27-jährige Fahrerin musste stark abbremsen, da der 23-jährige Fußgänger trotz Rotlichts auf die Fahrbahn lief. Als der Opel zum Stillstand kam, stieg der Mann auf die Motorhaube des Autos und spazierte über das Fahrzeugdach. Anschließend lief er seines Weges weiter und verschwand in einem Mehrfamilienhaus.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der 23-Jährige angetroffen werden. Der offensichtlich unter Betäubungsmittel stehende Mann musste in Gewahrsam genommen werden. Ihm droht eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.