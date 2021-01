Trotz der Lockdown-Maßnahmen seit November bleiben die Corona-Fallzahlen hoch. Erschreckend hoch. Gehen die Einschränkungen nicht weit genug oder halten sich zu viele Menschen nicht an die Regeln? Wo genau stecken sich die Betroffenen an?

Wo genau stecken sich derzeit die von Corona Betroffenen an? Die Suche nach Antworten ist schwierig, denn für fundierte Aussagen fehlen schlicht Daten. Bislang können Experten auch die Verbreitung der mutierten Virusvariante B.1.1.7 in Deutschland schwer einschätzen.

Beispiel Stadt und Landkreis Karlsruhe: Die jüngste Auswertung des zuständigen Gesundheitsamts hat ergeben, dass die meisten Ansteckungen in den Familien erfolgen. Das waren zuletzt 41 Prozent der Fälle. Mit insgesamt 23 Prozent folgen die Ausbrüche in Einrichtungen, vor allem in Alten- und Pflegeheimen, sowie in den Betrieben an zweiter Stelle.