Initiative gegen Gendern sieht Debatte als „Kulturfrage“

Klaus Hekking, der Initiator der aktuellen Initiative gegen das Gendern schlägt weiterhin einen scharfen Ton an. Die Initiative klagt aktuell vor dem Verfassungsgericht gegen das Land.

Die Initiative für ein Volksbegehren gegen eine Genderpflicht an Schulen und Behörden sieht das Thema als Ausdruck einer größeren gesellschaftlichen Debatte. Die Initiatoren des Volksbegehrens finden, dass unter anderem das Thema Gendern für eine Unzufriedenheit damit steht, was sie als Bevormundung durch die Regierung empfinden. Es sei eine „Kulturfrage“, sagte Initiator Klaus Hekking am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er könne das Thema deshalb nicht ignorieren und als unwesentlich sehen.

Innenminister Strobl will gendergerechte Sprache in Behörden verbieten

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte am Dienstag angekündigt, man werde in einer Verwaltungsvorschrift festhalten, dass Sonderzeichen wie Binnen-I und Gendersternchen in der Verwaltungssprache künftig nicht mehr zulässig seien. Das würde dann etwa gelten für Schriftverkehr von Ministerien oder Regierungspräsidien. Schulen und Hochschulen sollen davon nicht betroffen sein.

Volksbegehren klagt vor dem Verfassungsgericht des Landes

Zuvor hatte das Innenministerium einen Antrag für das Volksbegehren gegen eine Genderpflicht an Schulen und Behörden abgelehnt – aus formalen Gründen. Daraufhin hatten die Initiatoren des Volksbegehrens am Dienstag eine Klage gegen die Ablehnung am Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg eingereicht.