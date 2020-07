Inklusives Wahlrecht für alle ist selbst unter Behinderten umstritten

Was der Landtag an diesem Mittwoch verabschieden will, ist nicht unumstritten. Und das, obwohl er vom Bundesverfassungsgericht dazu gedrängt und von so gut wie jedem anderen Bundesland dabei überholt wurde. Die Abgeordneten sind sich weitestgehend einig, dass sie das Wahlrecht den Vorgaben der Verfassungsrichter anpassen wollen.

Inklusion soll ins baden-württembergische Wahlrecht geschrieben werden

Mit dem Gesetz zur Einführung des inklusiven Wahlrechts will man sicherstellen, dass künftig alle Baden-Württemberger wählen dürfen, egal wie stark sie behindert sind. Für die Kommunalwahl im vergangenen Jahr hatte sich der Landtag mit einer Ausnahmeregelung beholfen. Jetzt will man die Inklusion auch ins Wahlrecht schreiben.

Die Mehrheit im Landtag steht. Wählen dürfen alle. Doch unter den Beschäftigten der Murgtal-Werkstätten der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal diskutiert man kontrovers.

Erst wenn ich mitwählen kann, dann kann ich auch mitreden. Nikolai Joos, Lebenshilfe

Nikolai Joos ist von diesem neuen Gesetz begeistert. „Erst wenn ich mitwählen kann, dann kann ich auch mitreden.” Joos ist 29 Jahre alt und arbeitet in der Küche der Murgtal-Werkstätten in Gaggenau. Dabei ist Joos eigentlich gar nicht betroffen. Er hat aufgrund seiner Behinderung zwar einen Betreuer, der viele Dinge für ihn regelt und entscheidet.

Aber eine „Betreuung für alle Angelegenheiten”, die ihm das Wahlrecht bislang verwehrt hätte, hat Joos nicht. „Deshalb gehe ich auch seit ich volljährig bin zu jeder Wahl.”

Erste Stimmabgabe für 6.000 Menschen bei der Landtagswahl im März

Das darf nach der Wahlrechtsänderung jetzt auch Florian Müller. Der 37-Jährige arbeitet in der Reinigungsgruppe der Lebenshilfe. Er gehört zu den rund 6.000 Menschen im Land, denen das neue Gesetz ermöglicht, im kommenden März erstmals bei einer Landtagswahl ihre Stimme abzugeben.

Doch ausgerechnet er ist skeptisch. „Es ist für mich sehr schwierig, die Parteien zu verstehen. Und wenn ich es nicht verstehe, wie soll ich da mit entscheiden?”

Das ist doch nichts, als eine zweite Stimme für den Betreuer. Florian Müller, Lebenshilfe

Müller hält die Inklusion für ein zweischneidiges Schwert. „Ich finde es nicht so toll, wenn Menschen, die für alle Bereiche ihres Lebens einen Betreuer haben, zur Wahl gehen dürfen. Wenn dann der Betreuer helfen darf, ist das doch nichts als eine zweite Stimme für den Betreuer. Der wird immer, bewusst oder unbewusst, seine eigene politische Meinung mit ins Spiel bringen.”

Imelda Klumpp will sich hingegen ganz sicher nicht sagen lassen, was sie zu wählen hat. Sie ist 63 Jahre alt und arbeitet in der Verpackungsabteilung der Lebenshilfe Murgtal.

Baden-Württemberg hat mit Umsetzung bis jetzt gezögert

Bereits im vergangenen Jahr haben die Bundesverfassungsrichter entschieden, dass es Unrecht sei, Menschen, die auf gerichtlich bestellte Betreuung angewiesen sind, pauschal von Wahlen auszuschließen. Mit der Umsetzung dieses Urteils in Landesrecht hat man in Stuttgart bis jetzt gezögert. Um sich aber nicht ins Unrecht zu setzen, wurde für die Kommunalwahl 2019 eine Ausnahmeverfügung erlassen. Imelda Klumpp nutzte die Gelegenheit: „Bei der Gemeinderatswahl hatte ich Bekannte in allen Fraktionen. Und denen habe ich dann auch meine Stimme gegeben”, erklärt sie ihre Auswahl.

Doch die Ausnahmeregelung läuft aus und die Zeit drängt. Mit dem neuen Gesetz erhalten Menschen unter Betreuung nun ganz automatisch ihre Wahlbenachrichtigungskarte - und das schon zu den wichtigen Oberbürgermeisterwahlen in Karlsruhe und Stuttgart in diesem Spätjahr sowie zur Landtagswahl im März.

Landtag ändert Wahlrecht Auf Antrag von SPD und FDP will der Landtag an diesem Mittwoch das Wahlrecht ändern. Behinderte, deren Geschäfte ein gesetzlicher Betreuer regelt, sind dann nicht mehr ausgeschlossen. „Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen”, soll es künftig im Wahlgesetz des Landes heißen. Der Wahlberechtigte muss nur seinem Betreuer seine Wahlentscheidung mitteilen - in welcher Form auch immer. Ausgeschlossen sein soll aber, dass der gesetzliche Vertreter das Wahlrecht anstelle des Wahlberechtigten ausübt. Das Gesetz soll bei den Oberbürgermeisterwahlen in Karlsruhe und Stuttgart sowie bei der anstehenden Landtagswahl im März bereits gelten.

Timo Schwarz ist Vorsitzender des Werkstattrats der Lebenshilfe Murgtal/Rastatt und kennt sich mit Wahlen gut aus. Er selbst hat seit einiger Zeit keinen Betreuer mehr und darf deshalb schon eine ganze Weile wieder wählen. Und bei den internen Wahlen zum Werkstattrat durften ohnehin schon immer alle Mitarbeiter der Lebenshilfe mitmachen. „Aber wir haben hier ja auch schwer und mehrfach Behinderte. Da kann es sehr schwierig werden”, sagt er.

Es muss ja keiner. Aber dürfen sollte jeder. Nikolai Joos, Lebenshilfe

Für Nikolai Joos ist das kein Grund, das Wahlrecht einzuschränken. „Wer tatsächlich nicht will oder nicht kann, der muss ja nicht. Aber dürfen sollte jeder.” Joos war auch dabei, als vor der letzten Landtagswahl Politiker zur Lebenshilfe kamen, um für ihre Programme zu werben.

„Ich unterhalte mich mit meiner Mutter täglich über Politik. Aber in die Wahlkabine gehe ich ganz allein. Da lasse ich mir nicht reinreden.” Er freut sich schon auf den nächsten Wahlkampf. Nachdem nun alle, die bei der Lebenshilfe arbeiten und betreut werden, wählen dürfen, dürfte das Interesse der Politiker eher noch zunehmen.

Doch wenn sie die Stimme von Florian Müller gewinnen wollen, müssen sie ihre Anstrengungen noch deutlich steigern. „Warum machen die Parteien kein Video, in dem sie ihre Grundsätze genau erklären? Dann kann ich mir daheim und ganz in Ruhe meine Meinung bilden. Das ist sehr wichtig, wenn Menschen wählen dürfen, die nicht lesen können. Und davon gibt es ja genügend, auch draußen, in der Welt der Nicht-Behinderten.”