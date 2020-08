Fans in Stadien

Innenminister Strobl spricht sich für Fußballspiele vor Fans mit personalisierten Tickets aus

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel hat sich für eine begrenzte Anzahl an Zuschauern in Fußball-Stadien ausgesprochen. Bedingung hierfür sind in seinen Augen personalisierte Tickets.