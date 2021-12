Zahlreiche Beschlüsse

Innenministerkonferenz in Stuttgart: Sorge vor weiterer Radikalisierung bei Querdenkern

Statt in voller Präsenz tagten die Innenminister von Mittwoch bis Freitag in Stuttgart in „hybrider Form“, die allermeisten Minister waren digital zugeschaltet. Corona prägte auch die Themen der Innenministerkonferenz, darüber hinaus gab es aber weitere Beschlüsse und Debatten.