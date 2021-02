Erste Auswahlhürde übersprungen

Innovationspark für Künstliche Intelligenz: Karlsruhe ist weiter im Rennen

Amerikanische Erfindungen dominieren bisher viele Bereiche der Künstlichen Intelligenz (KI), doch Baden-Württemberg will in Zukunft kräftiger mitmischen: Das Land hat einen Wettbewerb um einen KI-Innovationspark ausgeschrieben – und Karlsruhe hat es in die nächste Runde geschafft.