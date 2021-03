Koalitionsgespräche beginnen

Interview mit FDP-Fraktionschef Rülke: „Es gibt keine roten Linien“

Hans-Ulrich Rülke geht am Mittwoch mit den Liberalen in die Koalitionsgespräche mit den Grünen. Dabei soll es keine roten Linien geben. Allerdings soll es in den Reihen der Grünen Vorbehalte gegen ihn geben.