Landesbeauftragter Stefan Brink: „Der Datenschutz ist durch die Pandemie stark unter Druck geraten“

Was Bürger, auch Schüler, in ihrer Freizeit machen, steht ihnen frei. Aber Schulen dürfen nicht Rechte von Schülern verletzen. Und ich bin gewillt, das durchzusetzen. Wenn man es so erklärt, ist das Verständnis dafür auch da. Wir haben Flexibilität unter Beweis gestellt, indem wir über ein Jahr lang geduldet haben, dass zweifelhafte Produkte genutzt werden. Wir haben uns konstruktiv eingebracht, mit dem Ministerium und Microsoft intensiv nach Lösungen gesucht. Aber wir sind zum Ergebnis gekommen, dass das, was das Ministerium vorhatte, rechtswidrig und damit gescheitert ist.