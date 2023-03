Mysteriöser Fund: Wem gehört der Jaguar-Oldtimer?

Felix Brücher steht vor einem fremden Wagen und dieser sorgt für gerade sehr viel Unmut, viele Kosten und sehr viel Arbeit in seinem Leben. Neben der Trauer um seine kürzlich verstorbenen Mutter, sucht er nach dem Halter, denn der Jaguar muss verschwinden, um das Haus dem Vermieter übergeben zu können.



Kurz vor Weihnachten verstarb die Mutter von Brücher. Der in der Schweiz lebende Sohnemann hat kein Interesse an dem Objekt, daher ließ er die Mietshaushälfte in Nußloch leerräumen und sogar reinigen.

Was er dann aber unter dem Carport entdeckte, lässt ihn bis heute nicht in Ruhe. Ein abgedeckter Jaguar XJ12 Vanden Plas steht auf dem Parkplatz seiner Mutter. Das Problem dabei, das abgemeldete Auto gehört nicht seiner Mutter. Wer ist also der Halter?

Das Fahrzeug ist nicht als gestohlen gemeldet

Brücher fand die Fahrzeugidentifikationsnummer und fragte bei der Polizei und auch bei den Behörden nach. Weder war das Fahrzeug gestohlen, noch konnte man dem Fahrzeug einen Halter zuordnen. Einfach den Wagen stehen lassen, Schlüssel abgeben und gehen, das funktioniert leider nicht.

„Ich habe eine Gewahrsamsverantwortung, ich bin der Nachfolger meiner Mutter … ich muss das Mietobjekt freiräumen, ich muss ihn wegbringen“, erklärt Brücher. Das der Wagen seiner Mutter gehört, ist ausgeschlossen. Miete wurde auch keine für den Parkplatz bezahlt, zumindest sei auf den Kontoauszügen seiner Mutter nichts zu erkennen.

Nachbarn hätten Brücher erzählt, dass der Wagen 2020 das letzte Mal hier abgestellt wurde. „Die Leute haben wohl wie Musiker aus den 70er Jahren ausgesehen.“ Es soll wohl ein Anhänger oder Transportfahrzeug mit Mannheimer Kennzeichen gesehen worden sein. Das hilft ihm aktuell aber nicht weiter.

Sein Plan: Das Fahrzeug soll abgeschleppt werden. Weil aber die Einfahrt zum Carport so eng ist, muss der Wagen erst einmal auf die Straße gebracht werden und von dort aus kann der Jaguar dann abgeschleppt werden. Eine Abstellfläche hat Brücher auch schon angemietet. Viele Kosten, die für den Jaguar anfallen. Brücher hat natürlich die Hoffnung, den Halter zu finden, damit er nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Aber die Frage ist, wie sucht man nach einem unbekannten Fahrzeughalter?

100.000 Kilometer wurde der Jaguar bisher gefahren

Hans Beels, ein Jaguar-Kenner und Mitglied im Club der Jaguar-Freunde Süd-West, ist auch vor Ort und schaut sich das Fahrzeug ganz genau an. Interessant, dem Kenner fällt auf, dass auf dem ersten Blick kein Rost zu erkennen ist.

Die Vermutung liegt nahe, „dass er in der Schweiz gekauft und hier zugelassen wurde … in der Schweiz wird kein Salz gestreut, da gibt es keinen Rost“. Beels rät Brücher in der Schweiz bei einem Jaguar-Importeur nachzufragen. Die Spurensuche nach einem möglichen Halter weitet sich über die deutschen Grenzen aus.

Beels hat darüber hinaus Brücher vorgeschlagen, einen Rundbrief zu verfassen und diesen im Club zu verteilen. Vielleicht gibt es jemanden, der etwas weiß oder gesehen hat.

Laut Anzeige, hat die Jaguar-Limousine gerade einmal 100.000 Kilometer runter. „Er hat leichte Rangierschäden, über den Motor kann ich nichts sagen, die sind aber sehr robust, halten auch schon 300.000 Kilometer aus. Eine Instandsetzung würde sich lohnen“, erklärt Beels.



Die Spurensuche nach dem Halter geht weiter. Hinweise können an 0171 6456721 gemeldet werden.