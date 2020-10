Junge Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes streiken wieder

Am Jugendwarnstreik beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Dienstag rund 700 junge Beschäftigte und Auszubildende. Aktionen fanden in Mannheim und Reutlingen statt.

Die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin Hanna Binder betonte den Beitrag, den junge Beschäftigten im öffentlichen Dienst leisteten. „Ohne ihr großartiges und weit über die Ausbildung hinausgehendes Engagement in den Kliniken und vielen anderen Bereichen wäre die Personalsituation in der Krise noch dramatischer.“

Die Gewerkschaft fordert für Praktikanten und Azubis im öffentlichen Dienst unter anderem eine Lohnerhöhung um 100 Euro monatlich. Einen Warnstreik gab es laut Gewerkschaft am selben Tag auch im öffentlichen Personennahverkehr von Ulm.

Außerdem streiken bis Mittwoch Klinikmitarbeiter etwa in Crailsheim bei Schwäbisch Hall, in Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis und in Heilbronn. Für Mittwoch rief Verdi auch seine Mitglieder zu Warnstreiks in zahlreichen Dienststellen unter anderem in Südbaden und im Landkreis Tübingen auf. Betroffen sind zudem mehrere Kreissparkassen etwa in Heilbronn.

Bereits am Dienstag hatten laut Verdi rund 1.100 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem die Erhöhung der Einkommen um 4,8 Prozent. Dabei sollten mindestens 150 Euro pro Monat mehr gezahlt werden. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober in Potsdam geplant.