Verein Kulturerbe nimmt Politiker in die Pflicht

Justizminister Guido Wolf will Runden Tisch zur Rettung der Schwarzwaldhochstraße

Leerstände und Ruinen prägen das Bild an der Schwarzwaldhochstraße. Die meist denkmalgeschützten Höhenhotels sind zum Teil in einem erbärmlichen Zustand. Auf Einladung des Vereins Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße kam Justizminister Guido Wolf (CDU) an die Schwarzwaldhochstraße und sagte Unterstützung zu.