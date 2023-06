Känguru Jack erneut aus Schwarzwaldzoo ausgebrochen

Das kleine Bennett-Känguru Jack ist wieder aus dem Schwarzwaldzoo in Waldkirch (Kreis Emmendingen) ausgebrochen. Es ist bereits das dritte Mal, dass der notorische Ausreißer verschwindet, wie ein Sprecher des Zoos am Donnerstag sagte. Das Tier sei am Sonntag ausgebüxt und zuletzt in Simonswald gesichtet worden. Es trägt eine Lederweste und einen Ortungschip. Der zuständige Zoo-Wärter bekomme also eine Benachrichtigung und einen Standort – am Donnerstag habe es noch keine Meldung gegeben.

Zoo bittet um Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern

Gefährlich sei der Ausflug für das Tier nur wegen des Straßenverkehrs, Nahrung finde es genug. Trotz der Bemühungen des Zoos mit zwei Meter hohem Maschendrahtzaun und Elektrozaun habe das Tier wohl irgendwie wieder einen Durchschlupf gefunden. Einmal sei das Tier von allein zurückgekommen, wie der Sprecher des Zoos sagte. Bei der jetzigen Entfernung sei es unwahrscheinlich, dass das Känguru ohne fremde Hilfe zurückfinde. Deshalb bat der Zoo um Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern.