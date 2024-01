Kaiserwetter und Neuschnee für Skifahrer in Baden-Württemberg

Skifahrer in Baden-Württemberg können sich am Wochenende auf Kaiserwetter mit Sonnenschein und blauem Himmel freuen. Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es in den Höhen überwiegend sonnig bei kalten Temperaturen zwischen minus zwei und plus zwei Grad.

Die Feldbergbahnen rechnen daher mit großem Andrang im Skigebiet rund um den höchsten Berg im Südwesten: „Der kommende Samstag wird sicher einer der Top-Tage dieser Saison“, sagte die Sprecherin des Betreiber-Unternehmens.

Hochnebel in den niedrigen Lagen in Baden-Württemberg

Im Flachland ist dagegen über das Wochenende vor allem Hochnebel zu erwarten, der sich nur langsam auflöst, wie die DWD-Meteorologen weiter prognostizierten. Wenn sich die Sonne durchkämpfen kann, klettern die Temperaturen demnach vereinzelt über den Gefrierpunkt und auf bis zu drei Grad.

Einen klaren Sternenhimmel können die Menschen im Südwesten vor allem in den höheren Lagen in der Nacht zum Samstag erwarten, wie die Experten sagten.

Nach dem Wochenende ändert sich das Wetter nach Prognosen des DWD, wenngleich nur leicht. Die Menschen in Baden-Württemberg könnten sich auf etwas wärmere Temperaturen zwischen zwei und vier Grad einstellen, hieß es.

Im Bergland soll es zudem für Skifahrer und Skifahrerinnen ein paar Zentimeter Neuschnee geben, wie DWD-Wetterexperte Marco Puckert sagte: „Der Trend geht derzeit dahin, dass es ab mittleren Lagen Schneeschauer geben wird, die auch liegen bleiben könnten.“