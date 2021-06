Kajakfahrer auf Bodensee vermisst

Ein 60 Jahre alter Kajakfahrer wird seit Sonntagabend auf dem Bodensee vermisst. Nach Angaben der Polizei ist der Vermisste mit einem aufblasbaren Boot in Friedrichshafen losgepaddelt, um an das gegenüberliegende Schweizer Ufer zu fahren.

Ein Handy hatte der Mann dem Polizeibericht zufolge nicht bei sich. Als der 60-Jährige nicht zurückkehrte, verständigte sein Sohn die Polizei.

Nach einem internationalen Seenotalarm suchten in der Nacht auf Montag den Angaben zufolge 23 Boote von Polizei und Rettungskräften nach dem Vermissten - ohne Erfolg. Am frühen Morgen fand die Besatzung eines Suchboots in der Seemitte nur das leere Kajak. Auch eine Suche per Hubschrauber am Montag verlief erfolglos.

Am Nachmittag kamen nach Angaben eines Polizeisprechers bei der Suche sowohl Boote der Wasserschutzpolizei zum Einsatz als auch ein Leichenspürhund der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Ein möglicher Unglücksfall sei Teil der Ermittlungen, sagte der Sprecher. Mehr könne er bislang nicht sagen: „Stand jetzt suchen wir noch.“