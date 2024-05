Kann der Vermieter das Grillen auf dem Balkon verbieten?

Der Geruch von Kohle liegt in der Luft: Es ist wieder Grillsaison. Doch was, wenn das dem Nachbar „stinkt“? Ist Grillen auf dem Balkon eigentlich erlaubt?

Auf dem Grill brutzelt es, der Salat steht auf dem Tisch – es ist wieder Grillzeit. Wer jedoch keinen eigenen Garten hat und auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses, Schweinekotelett und Schaschlik-Spieße auf den Grill haut, bekommt womöglich Ärger mit den Nachbarn.

Das Problem: Rauch oder Ruß vom Holzkohlegrill gelangen schnell in die Wohnung nebenan. Wie ist die rechtliche Lage?

Ist Grillen auf dem Balkon erlaubt?

Dr. Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund erklärt im Gespräch mit den BNN: „Grundsätzlich gilt, erstmal in den Mietvertrag schauen. Oder in die Hausordnung, die zum Mietvertrag gehört.“

Wenn im Vertrag steht „Grillen ist verboten“, dann gilt das. „Ist im Mietvertrag das Thema Grillen nicht geregelt, darf ich grundsätzlich grillen“, sagt Dr. Jutta Hartmann.

Heißt: Grillen ist dann erlaubt. Aber mit Rücksicht auf die Nachbarn. „Es gilt das Gebot der Rücksichtnahme. Also dass ich nicht exzessiv grille oder wenn mein Balkon direkt neben dem Schlafzimmerfenster des Nachbarn ist, vielleicht dann auch nicht so oft grillen. Wer einen größeren Balkon hat, kann den Grill dort hinzustellen, wo es nicht direkt in die Fenster zieht. Oder Elektrogrill statt Kohlegrill. Das stinkt weniger“, rät die Expertin für Mietrecht.

Gesetze zum Grillen auf Balkon gibt es nicht. Es sind aber Fälle vor Gericht gelandet. „Dann mussten die Richter festlegen, wie oft Menschen grillen dürfen“, sagt die Juristin. Und hier gibt es unterschiedliche Urteile: Mal nur einmal im Monat oder zweimal im Monat, aber mit Ankündigung. „Es gibt dann ein Recht auf Grillen, aber eben eingeschränkt“, sagt Dr. Hartmann.

Kann der Vermieter nachträglich ein Grill-Verbot erlassen?

Und was ist, wenn im Mietvertrag das Thema Grillen nicht geregelt ist und der Nachbar sich beim Vermieter beschwert? Kann der Vermieter dann nachträglich ein Grillverbot erlassen?

Dr. Jutta Hartmann: „Nein, nachträglich kann der Vermieter das nicht mehr machen. Eine einseitige Änderung der Hausordnung ist nicht möglich.“

Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn ein Mieter jeden Tag grillt, die Luft verpestet und die Situation unerträglich für die Nachbarn ist, dann kann der Vermieter abmahnen, wegen Störungen des Hausfriedens. Und eine Abmahnung kann auch irgendwann zur Kündigung führen, erklärt die Expertin für Mietrecht.