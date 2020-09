Karlsruhe scheidet als Standort für Atommüll-Endlager aus

Zu diesem Schluss kommt ein erster Zwischenbericht, der am Montag in Berlin vorgestellt wurde. Andere Gebiete in der Region sind jedoch grundsätzlich geeignet.

Bei der Suche nach einem Endlager, in dem zukünftig die deutschen Atomabfälle eine Million Jahre sicher gelagert werden sollen, scheidet Karlsruhe aus. Dagegen kommen zum Beispiel Baden-Baden, Gaggenau, Teile von Pforzheim und des Enzkreises für ein Atomendlager grundsätzlich infrage. Das sind die Ergebnisse des ersten „Zwischenberichts Teilgebiete“, den an diesem Montag die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) veröffentlicht hat.

54 Prozent der Fläche in Deutschland prinzipiell für Endlager geeignet

Der Bericht listet zunächst alle Regionen in Deutschland auf, „die günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle erwarten lassen“. Der BGE-Analyse zufolge befindet sich unsere Region im Teilgebiet mit der komplizierten Bezeichnung „013_00TG_195-00IG_K_g_MO“, das sich vom Südwesten nach Osten Deutschlands quer erstreckt. Seine Fläche beträgt 36.836 Quadratkilometer. Es handelt sich um kristallines Wirtsgestein im Grundgebirge.

Laut dem Bericht sind 54 Prozent der Fläche der Bundesrepublik für eine Endlagerung in Prinzip geeignet. Teilgebiete liegen etwa in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, aber auch in den ostdeutschen Ländern. Eine Vorfestlegung auf einen Standort ist damit aber noch längst nicht verbunden. In den kommenden Monaten und Jahren werden die möglichen Standorte nach und nach weiter eingegrenzt, indem weitere Kriterien - etwa die Bevölkerungsdichte - berücksichtigt werden.

Die BGE schließt den Salzstock Gorleben aus dem weiteren Suchprozess aus. „Dort gibt es keine günstige gesamtgeologische Situation“, sagte Stefan Kanitz, Geschäftsführer Bundesgesellschaft für Endlagerung, bei der Vorstellung des Berichts in Berlin. In den vergangenen Tagen war insbesondere von den Umweltverbunden starke Kritik geäußert worden, dass man Gorleben nicht von vornherein aussortiert hatte. Sie erwies sich damit als grundlos.