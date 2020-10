Karlsruher züchtet eigenen Sauerteig: Mehr als 24 Stunden bis zum fertigen Brot

In einfachen Marmeladengläsern im Kühlschrank bewahrt Moritz Renftle seine Sauerteige auf: einen Roggensauerteig und einen Weizensauerteig, vor einem Jahr innerhalb von eineinhalb Wochen selbst gezüchtet. Wöchentlich werden sie aufgefrischt: Dann entnimmt der 25-Jährige einen Teelöffel und gibt 80 Gramm Mehl und genauso viel Wasser hinzu. „Die Brote, die man damit backt, schmecken ziemlich geil“, schwärmt er.

Der Karlsruher hat schon immer gern gebacken und ist vor einem Jahr zufällig auf die Seite eines Brot-Bloggers gestoßen. Dort gab es Anleitungen, wie man sich selbst einen Sauerteig anlegt: Mehl und Wasser mischen, bis es gärt und dann immer wieder neues Mehl und Wasser hinzufügen. „Da habe ich gedacht, das könnte man mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert und wie es dann schmeckt.“ Obwohl das erste Brot in der Mitte noch „ziemlich klebrig“ war, habe es gut geschmeckt. Renftle blieb am Ball und backt nun regelmäßig Brot. Der Sauerteig im Kühlschrank ist noch immer der gleiche wie am Anfang. „Den habe ich jetzt schon an fünf, sechs Leute weiterverteilt, die den bei sich pflegen“, berichtet er stolz.

Das eigentliche Backen ist nur ein kleiner Bruchteil bei der Entstehung eines Brotes. „Die meiste Zeit steht der Teig herum und es laufen darin Prozesse ab. Das Grundprinzip ist: Je länger du die Prozesse herauszögern kannst, desto besser schmeckt dein Brot“, erklärt Renftle. Auf dem Tisch vor ihm stehen zwei Töpfe: In einem befindet sich der Brotsauerteig, angesetzt am Vorabend. Dazu hat der Hobbybäcker einen Teelöffel aus seinem Anstellgut, also dem Sauerteig im Kühlschrank, genommen und Dinkelschrot und Wasser hinzugefügt. „Der Teig ist aufgegangen, ein bisschen schwabbelig und riecht auch säuerlich“, beschreibt er den Topfinhalt. Man kann beobachten, wie sich ab und an kleine Bläschen an der Oberfläche bilden und platzen. Sein Volumen hat der Brotsauerteig seit dem Vorabend verdoppelt.