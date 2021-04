Katharina Conradin ist im Kanton Aargau aufgewachsen, wenige Kilometer entfernt von Zürich. Sie studierte Geografie und promovierte in Fragen der nachhaltigen Entwicklung. Nach 2011 arbeitete sie sieben Jahre als Geschäftsführerin von „Mountain Wilderness Schweiz“, einer NGO, die sich mit Alpenschutz, Wildnis und der Sensibilisierung für einen naturverträglichen Bergsport befasst. Seit 2018 ist sie hauptberuflich für die Beratungsfirma „Seecon“ tätig, die ihren Sitz in Bern hat – auch hier zum Thema Nachhaltigkeit. Die 39-Jährige wurde 2014 erstmals zur Präsidentin der CIPRA gewählt. Ihre zweite Amtszeit dauert bis zur Delegiertenversammlung im Juli an. Conradin ist Mitglied der Partei „Die Grünen“. Sie lebt und arbeitet in Bern.