Grün-Schwarz will weiterregieren

Katzenjammer statt „Ampel“-Aufbruch: FDP und SPD bleibt nur die Opposition

Noch in letzter Minute versuchte die FDP, Kretschmann und die Grünen für eine Koalition zu gewinnen. Doch am Ende bleibt nur die Rolle in der Opposition - ebenso für die SPD.