Kind versprüht mutmaßlich Reizgas in Bus in Kornwestheim

Ein Kind hat mutmaßlich Reizgas in einem Bus in Kornwestheim versprüht. Der Fahrer sowie vier Kinder mussten in ein Krankenhaus.

Ein Kind hat mutmaßlich Reizgas in einem Linienbus in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) versprüht. Der Busfahrer sowie ein Mädchen und drei Jungen mussten Polizeiangaben zufolge danach im Krankenhaus behandelt werden. Der 34 Jahre alte Busfahrer hatte am Mittwochmorgen ebenso wie weitere Fahrgäste Reizhusten und Atemnot verspürt. Er hielt an, lüftete und rief die Polizei.

Reizgaskartusche bei 14-Jährigem gefunden

Beamten fanden bei einem 14 Jahre alten Schüler eine Reizgaskartusche. Versprüht haben soll den Ermittlungen zufolge ein 13-jähriges Kind das Reizgas. Der genaue Grund war zunächst unklar.