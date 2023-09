Kinder legen Gipsplatten auf Schienen: Notbremsung

Kinder haben am Sonntagabend mehrere Gipsplatten auf die Schienen zwischen Stuttgart und Ulm gelegt. Die Strecke wurde nach dem Vorfall für eine Stunde gesperrt.

Zwei neun und elf Jahre alte Kinder haben am Sonntagabend in Uhingen (Kreis Göppingen) mehrere Gipsplatten auf die Schienen zwischen Stuttgart und Ulm gelegt. Ein ICE überfuhr die Platten wenig später und musste eine Schnellbremsung einlegen, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Der Zug aus Stuttgart wurde beschädigt, er konnte laut Polizei seine Fahrt jedoch fortsetzen. Wie hoch der Schaden war, war laut einem Sprecher zunächst unklar.

Bundespolizei ermittelt

Nach verschiedenen Hinweisen fanden die Einsatzkräfte die beiden Kinder in der Nähe des Unfallortes und brachten sie zu ihren Eltern. Die Strecke war nach dem Vorfall für rund eine Stunde gesperrt, sagte der Sprecher. Die Bundespolizei ermittle wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.