Kinderpornografie: Immer mehr Schüler werden zu Mittätern

Kinder und Jugendliche sind die Opfer von Sexualverbrechen im Kinderporno-Milieu. Aber es wächst auch die Zahl der Schüler, die zu Mitwissern und Mittätern werden – weil sie die schrecklichen Bilder per Smartphone weiterschicken. Die Polizei reagiert nun mit einer neuen Kampagne.

Vergewaltigungsvideos in sozialen Netzwerken

Der Schauplatz: eine düstere Schulhof-Ecke. Die Video-Kamera fängt einen Jugendlichen ein, aber er zeigt nur seinen Rücken. Stockend erzählt er von den unfassbaren Szenen, die er mitansehen musste: „Ich hab das Handy in die Hand genommen und dieses Video geöffnet. Ein Freund hat`s mir geschickt. Dieser Typ wirft ein kleines Mädchen auf dem Bett hin und her. Mann, die ist bestimmt noch in der Grundschule, Alter. Der Typ – fuck - er vergewaltigt sie dann.“

Schnell schiebt er die Worte hinterher: „Ich weiß nicht, warum jemand sowas macht. Am liebsten hätte ich es gar nicht erst gesehen.“ Die Szene ist aus einer neuen Internet-Kampagne der Polizei gegen Kinderpornografie. Denn durch Zufall, Neugierde oder Naivität werden immer mehr Teenager zu Mitwissern – und zu Mittätern. Ihre Zahl wächst.