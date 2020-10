Kinderpornografie übers Handy: Ermittler machen weitere Verdächtige ausfindig

Dokumentationen schwerer sexualisierten Gewalt an Kindern wurden über Messengerdienste ausgetauscht. Ein Tatverdächtiger aus dem Kreis Waldshut ist in Haft - gegen zwölf weitere wird ermittelt.

In den Ermittlungen gegen einen Mann, der Kinderpornografie verbreitet haben soll, ist die Polizei zwölf weiteren Verdächtigen auf die Schliche gekommen. Eine Mitteilung am Freitag besagt, dass der Mann aus dem Kreis Waldshut und die anderen Verdächtigen - darunter eine Frau und ein Jugendlicher - Material mit der Dokumentation schwerer sexualisierter Gewalt an Kindern über Messengerdienste getauscht haben sollen.

Erkenntnisse über die zwölf Verdächtigen gewannen die Ermittler über die beschlagnahmten Beweismittel, hauptsächlich dem Handy des bereits bekannten Mannes. Den Ermittlungen zufolge agieren elf der Kontakte aus anderen Teilen Deutschlands, ein weiterer aus dem Ausland.

Fünf der neuen Verdächtigen seien bereits einschlägig bekannt. Gegen alle zwölf Kontakte werde nun ermittelt. Der Tatverdächtige aus dem Kreis Waldshut sei in Haft.