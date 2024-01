Kirche entlässt Pater wegen sexuellem Übergriff in Weingarten

Nachdem herausgekommen war, dass ein Pater sich in Weingarten übergriffig verhalten hatte, ist er nach einer staatlichen Verurteilung nun auch seinen Ämtern enthoben.

Missbrauch in der Kirche

Weil er eine Frau in Weingarten sexuell belästigt haben soll, ist ein Ordenspater von der Diözese Rottenburg-Stuttgart von allen Ämtern und Aufgaben entbunden worden. Wie die Diözese am Sonntag in Rottenburg mitteilte, verließ der Pater der Pallottiner die Gemeinde im Kreis Ravensburg. Der Bezeichnung der Mitglieder des Ordens leitet sich vom Gründer Vinzenz Pallotti ab.

Der Mann war bereits im vergangenen Jahr von einem staatlichen Gericht verurteilt worden

Gegen den Mann wurde nach Angaben der Diözese bereits im vergangenen Jahr von staatlicher Seite ein Strafbefehl mit 60 Tagessätzen verhängt. Nun sei auch das Kirchenverfahren beendet.

Der Pater hatte im vergangenen März eine Frau sexuell belästigt

Der Pater habe sich im vergangenen März in einem Gebäude der Evangelisch-Katholischen Hochschulgemeinde gegenüber einer jungen Frau übergriffig verhalten, berichtete die Diözese. Auf Empfehlung der Kommission sexueller Missbrauch der Diözese wurde dem Pater daraufhin umgehend die Ausübung seines priesterlichen Amtes untersagt, außerdem wurde er beurlaubt.

Bischof Gebhard Fürst habe im November in der Sache ein Strafdekret erlassen, dem Orden und Pater nicht widersprachen. Ein Ordensgremium habe den Pater inzwischen aus Weingarten abgezogen.