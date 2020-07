Kirchenmitarbeiter soll Jungen missbraucht haben

Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Evangelisch-methodistischen Kirche in einer Gemeinde im Kreis Heilbronn soll mindestens drei Jungen missbraucht haben. Ein Ermittlungsverfahren laufe bereits, teilte die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag mit. Eines der mutmaßlichen Opfer soll zum Zeitpunkt der Taten unter 14 Jahre alt gewesen sein. Die Mitte Juni bekanntgewordenen Übergriffe hätten sich vor etwa 10 bis 13 Jahren ereignet, so der Superintendent der Kirche, Markus Jung.

Nach seinen Angaben hatten sich die Opfer bei der Gemeinde gemeldet. Daraufhin habe man den Mitarbeiter, der unter anderem Leiter einer Jugendgruppe war, zur Rede gestellt. „Er hat die Vorwürfe unter Zeugen eingeräumt“, sagte Jung.

Die Gemeinde habe ihm dann die Gelegenheit gegeben, sich selbst anzuzeigen. „Unabhängig davon haben wir auch selber Anzeige erstattet“, so Jung. Der Mann sei nach Bekanntwerden der Tat sofort suspendiert worden. Mehrere Medien berichteten darüber.

Neben den drei mutmaßlichen Opfern sollen nun auch alle weiteren Kinder und Jugendlichen der Gemeinde befragt werden, mit denen der Mann Kontakt hatte. „Jetzt wird untersucht, ob es weitere Opfer gibt“, teilte eine Sprechering der Staatsanwaltschaft mit. Bei dem sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ruht die Verjährung bis zum 30. Lebensjahr des Opfers.