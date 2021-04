KIT tischt bei der digitalen Jahresfeier Riegel aus Insektenmehl auf

Auf dem Titel als Exzellenz-Universität will sich das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) nicht ausruhen. Ehrgeizige Ziele formulierte KIT-Präsident Holger Hanselka für das eigene Energiespar-Programm. Aufsichtsratschef Michael Kaschke fordert einen Platz unter der internationalen Forscher-Elite.

Karlsruher Uni will CO2-neutral werden

Aufsichtsratsvorsitzender Michael Kaschke formulierte klar, welche Höchstleistungen er von den Forschern am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erwartet: „Das KIT gehört in die Top-Liga der naturwissenschaftlich-technischen Wissenschaftseinrichtungen“, sagte er bei der KIT-Jahresfeier – Ziel sei es, die Karlsruher Exzellenz-Universität unter den „Top 25“ in der Welt zu positionieren.

Der frühere Chef des Zeiss-Konzerns, der seit 2019 den Aufsichtsrat der großen Karlsruher Forschungsuniversität leitet, appellierte offensichtlich auch an jene Mitarbeiter, die mit der Fusion von Universität und Forschungszentrum Karlsruhe noch hadern: „Das wird nur gelingen, wenn alle KIT’ler an einem Strang ziehen.“

Pandemiebedingt zelebrierte das KIT seine Jahresfeier zum ersten Mal nur online. Uni-Präsident Holger Hanselka und Moderatorin Nicole Krieger, Leiterin der Moderatorenschule Baden-Württemberg, sendeten symbolträchtig aus dem „Energy-Lab“. In diesem Labor arbeiten die Karlsruher Forscher daran, die Energiewende mitzugestalten und damit zur Rettung des Weltklimas beizutragen.

KIT soll bis 2030 CO 2 -neutraler Campus werden

Präsident Hanselka warf sichtlich stolz zunächst einen Blick zurück in die Vergangenheit: Zwei „Riesenschritte“ sei die Forschungsuniversität in den vergangenen Jahren vorangekommen. Der große Schritt Nummer eins war der erneute Aufstieg unter die deutschen Exzellenz-Universitäten. Riesenschritt Nummer zwei ist das neue KIT-Weiterentwicklungsgesetz, das dem KIT nun erlaubt, die Uni und den Großforschungsbereich komplett – auch finanziell – zu fusionieren.

Ein ehrgeiziges Ziel formulierte Hanselka ebenfalls. Bis 2030 soll der Karlsruher Forschungsriese CO 2 -neutral werden. Das sei eine „sportliche Aufgabe“, räumte Hanselka ein und kündigte an: „Wir machen den ganzen Campus zum Energiewende-Labor.“

Jahresfeier des KIT präsentierte die Lebensmittel der Zukunft

Um die große Zukunftsfrage schlechthin kreiste eine Podiumsdiskussion von KIT-Wissenschaftlern unter dem Motto: „Bioökonomie – was kann sie für die Klimarettung tun?“ Simple Erlösungsfantasien ließ Christine Rösch von der Forschungsgruppe nachhaltige Bioökonomie am Institut für Technikfolgenabschätzung allerdings nicht aufkommen. „Die eine Problemlösung für die Welt – die haben wir nicht“, stellte sie klar.

Zugleich rückte sie aber eine verheißungsvolle Technologie in den Fokus: Die Nutzung von Mikroalgen. „Was kann man daraus machen?“, wollte Moderatorin Krieger wissen. „Alles!“, meinte Rösch. Die winzigen Pflanzen könnten nicht nur CO 2 aus der Luft absorbieren, sondern nennenswerte Grundlagen für Ernährung, Kraftstoff- und Energiegewinnung liefern.

Die Herausforderung angesichts der wachsenden Weltbevölkerung laute: Mehr Biomasse auf eher weniger Landfläche zu produzieren.

Ein anderes Lebensmittel der Zukunft sollten die Gäste der Jahresfeier selbst verkosten. Das KIT hatte ihnen vorab einen Riegel auf Insektenmehl-Basis zugesandt. Wie er schmeckte? Die Euphorie hielt sich bei der Online-Abstimmung in Grenzen. 54 Prozent meinten: „Einigermaßen, könnte aber besser sein.“ 30 Prozent fanden das Geschmackserlebnis „super“, vier Prozent „pfui“, der Rest probierte gar nicht erst. Genuss und Weltrettung müssen offenbar noch stärker in Einklang gebracht werden.

Studium in Karlsruhe künftig ein Mix aus realer und virtueller Lehre

Die Mischung macht es zukünftig wohl auch beim Studium, wie KIT-Vizepräsident Alexander Wanner mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie und einigen Semestern Online-Studium erklärte: „Die Kunst wird darin bestehen, das Beste aus beiden Welten so zu kombinieren, dass ein Mehrwert entsteht.“