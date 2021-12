Für fünf Millionen Euro nach Deutschland geholt

Marathon-Läufer und Nobelpreis-Macher: Markus Klute ist der neue Physik-Star am KIT

Für das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist es ein symbolträchtiger Erfolg: Der Physiker Markus Klute wechselte vom weltberühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) an die badische Elite-Universität. Mit Klute wollen die Karlsruher entscheidend am nächsten Teilchenbeschleuniger des Forschungszentrums Cern mitarbeiten.