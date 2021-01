Ein neuer Verband für Fachkräfte von Kindertagesstätten fordert Hilfe vor allem in Pandemie-Zeiten. Die Vorsitzende Anja Braekow kommt aus Rheinfelden. Was fordert der Verband von der Landesregierung.

Mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen sind die wichtigsten Ziele: Am 4. Januar 2021 wurde der Verband Kita-Fachkräfte Baden-Württemberg mit Sitz in Pforzheim gegründet. Erste Vorsitzende ist die Erzieherin und Kindergartenfachwirtin Anja Braekow aus Rheinfelden. „Wir sind gemeinnützig organisiert und wollen die Rahmenbedingungen in allen Kindertagesstätten (Kita) unseres Bundeslandes nachhaltig verbessern“, sagt die Vorstandsvorsitzende.

Der Verband ist unabhängig und steht allen offen, die als pädagogische Fachkräfte oder Betreuer in einer Kindertagesstätte beschäftigt sind. Dabei sind Angestellte von öffentlichen, freien, kirchlichen oder privaten Trägern gleichermaßen willkommen.

Der Jahresbeitrag beträgt zwölf Euro. Innerhalb von drei Wochen konnte die Zahl der Mitglieder verdreifacht werden. „Der bereits bestehende Verband Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg ist zu lehrerlastig“, sagt Braekow und begründet auch damit die Neugründung.