Kleine Gartenschau in Eppingen ist eröffnet

In Baden-Württemberg gibt es in diesem Jahr gleich zwei Gartenschauen parallel: Bereits seit Ende April läuft die Landesgartenschau in Neuenburg. Am Freitag ist nun auch die kleine Gartenschau in Eppingen im Landkreis Heilbronn eröffnet worden.