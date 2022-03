Kleinkind büxt aus und unternimmt nächtlichen Spaziergang durch St. Blasien

Mit einem ungewöhnlich jungen Nachtschwärmer hatte es die Polizei in St. Blasien im Süden Baden-Württembergs zu tun. Durch ein kaputtes Türschloss war ein Dreijähriger ausgebüxt und erkundete die Stadt.

In Windeln und Gummistiefeln

Ein knapp dreijähriger Junge hat sich in St. Blasien (Kreis Waldshut) nachts zu einem Spaziergang aufgemacht. Der kleine Mann war in der Nacht auf Donnerstag mit zwei Schnullern und einer Babyflasche sowie in Windeln und Gummistiefeln unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Eine Frau bemerkte den Jungen auf der Straße und verständigte die Beamten. „Allerdings verweigerte der Junge im warmen Streifenwagen die Aussage. Er war nicht bereit, seinen Namen zu sagen und redete auch nur wenig mit den Polizeibeamten“ heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Die Mutter meldete sich bei der Polizei, als sie bemerkte, dass ihr Sohn verschwunden war und holte ihn ab. Ein kaputtes Türschloss ermöglichte den Angaben zufolge seinen nächtlichen Spaziergang.