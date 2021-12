Kleintransporter überschlägt sich auf A7: Fahrer stirbt

Nach einem Unfall auf der A7 ist ein Fahrer eines Kleintransporters in der Nacht zum Donnerstag tödlich verunglückt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag auf der A7 ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer in der Nacht mit einem Kleintransporter unterwegs und überschlug sich aus noch unbekannten Gründen auf der Höhe von Dettingen an der Iller (Landkreis Biberach).

Die genaue Unfallsache sowie die Identität des Mannes sind noch ungeklärt.