Klima-Berater Henning: „Energiewende wird ein großer gesellschaftlicher Kompromiss sein“

Die Corona-Pandemie setzt in Deutschland neue Prioritäten, dennoch sieht der Freiburger Energie-Experte Hans-Martin Henning weiterhin einen großen gesellschaftlichen Rückhalt für eine „grüne“ Energiewende.

Deutschland strebt einen „grünen“ Umbau seines Energiesystems an. Damit er gelingt, sollten die Stromkosten sinken, und die Windkraft müsste noch viel konsequenter ausgebaut werden, ist der Energie-Experte Hans-Martin Henning überzeugt. Der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme in Freiburg berät die Bundesregierung in Klimafragen.

Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Alexei Makartsev sieht Henning die Energiewende in Deutschland auf einem guten Weg und nennt ihre möglichen Kosten von jährlich 50 Milliarden Euro bis 2050 vertretbar.